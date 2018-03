Schwerer Wintersturm sucht US-Ostküste heim

02.03.2018 Washington. Ein äußerst schwerer Wintersturm hat an der Ostküste der USA zu Überschwemmungen und erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Die Menschen sollten sich dringend in Sicherheit bringen, hieß es von den Behörden. Von Regen und starkem Schneefall waren besonders die Bundesstaaten New Jersey und Massachusetts betroffen. Fernsehbilder zeigten überschwemmte Stadtteile in Boston und kleineren Küstenorte. Der Wintersturm traf alle Staaten von Virginia bis hinauf nach Maine.