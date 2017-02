Schwerer Unfall in Schweden: Ein Toter, viele Verletzte

21.02.2017 Arboga. In Schweden sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Abend mindestens 15 Menschen verletzt worden. Eine Person kam ums Leben, wie die Polizei in der Provinz Västmanland mitteilte. An dem Unfall auf der Fernverkehrsstraße E 18 waren demnach ein Bus, ein Betonlaster und mindestens acht Autos beteiligt. Ersten Polizeiangaben zufolge soll der Bus in den Lastwagen gekracht sein, woraufhin etliche Autos mit den Fahrzeugen vor ihnen zusammenstießen. Laut Zeugen könnte Glätte auf den Straßen für das Unglück verantwortlich gewesen sein, wie der schwedische Rundfunk berichtete.