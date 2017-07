04.07.2017 Pfarrkirchen. Unbekannte haben in Bayern einen Schweinekopf an das Gebäude eines deutsch-arabischen Kulturvereins angebracht. Der Schweinekopf war im niederbayerischen Pfarrkirchen an die Tür des Vereinsheims geschraubt worden. Das Schwein gilt im Islam als unreines Tier, dessen Fleisch man nicht essen sollte. Zu dem Vorfall kam es schon in der Nacht zu Freitag.