Schuss auf Deutschen: Teenager in Kanada festgenommen

29.08.2018 Calgary. Vier Wochen nach dem lebensgefährlichen Schuss auf einen deutschen Autofahrer in Kanada hat die dortige Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 16-jährigen Teenager. Der 60 Jahre alte Tourist war am 2. August mit seiner Familie auf einer Landstraße in der Provinz Alberta unterwegs, als aus einem vorbeifahrenden Auto auf den Deutschen geschossen wurde. Das Opfer wurde am Kopf getroffen. Sein Auto kam von der Straße ab, die anderen drei Insassen wurden leicht verletzt. Die Polizei machte keine Angaben zum Motiv des Verdächtigen.