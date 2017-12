Schulz verteidigt Vorstoß für Vereinigte Staaten von Europa

08.12.2017 Berlin. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat seinen Vorstoß für die Umwandlung der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten von Europa gegen Kritik aus der Union verteidigt. Beim SPD-Parteitag in Berlin antwortete er den Skeptikern mit einem Zitat des englischen Dichters Robert Browning. "Ich wage von Dingen zu träumen, die es niemals gab, und frage: Warum nicht?" Schulz fügte hinzu: "Lasst uns in diesem Sinne die Vereinigten Staaten von Europa schaffen." Schulz hatte gestern gefordert, die Idee von den Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 zu realisieren.