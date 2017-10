Schulz betont Einigkeit der SPD

04.10.2017 Cuxhaven. Rund eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat SPD-Chef Martin Schulz die Einigkeit seiner Partei betont. Er habe die SPD selten so geschlossen gesehen, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt vor rund 700 Zuhörern in Cuxhaven. Schulz war als Unterstützer für den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil gekommen. Schulz nannte in seiner kämpferischen Rede Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit und Transparenz als Stärken der SPD. Die SPD will in Niedersachsen stärkste Kraft werden.