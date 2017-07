Schulz: Merkel sollte auch mal Konflikt mit Trump eingehen

02.07.2017 Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Angela Merkel für ihre Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump attackiert. "Die Kanzlerin muss es wagen, auch einmal einen Konflikt mit dem amerikanischen Präsidenten einzugehen. Bisher bleibt sie immer nur im Ungefähren", sagte er der "Welt am Sonntag". "Ich würde Trump sagen: "Deine Aufrüstungslogik, die durch nichts gerechtfertigt ist, ist nicht unsere."" Schulz hat noch nicht entschieden, ob er wie frühere SPD-Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahl in die USA fliegen will. "Ich habe im Moment kein tieferes Bedürfnis, Trump zu treffen", so Schulz.