Schulen und Krankenhaus nach Drohungen durchsucht

28.11.2017 Schramberg. Zwei Amokdrohungen haben in Baden-Württemberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Sie waren am Morgen in Gymnasien in Schramberg und Offenburg per E-Mail eingegangen. Polizei und Rettungskräfte eilten daraufhin mit einem Großaufgebot zu den Schulen. Auch gegen ein Krankenhaus in Winnenden gab es eine Drohung. Nach mehreren Stunden konnten die Beamten ihre Einsätze beenden. Gefunden wurde nichts. Ob zwischen den Drohungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.