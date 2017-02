Schuldspruch setzt Oppositionellen Nawalny unter Druck

08.02.2017 Kirow. Dem russischen Oppositionellen Alexej Nawalny droht durch einen Schuldspruch in einem umstrittenen Strafprozess eine Kandidaten-Sperre bei der Präsidentenwahl 2018. Ein Gericht in der Stadt Kirow nordöstlich von Moskau verurteilte Nawalny zu fünf Jahren Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe und bestätigte ein erstes Urteil von 2013. Er soll einer staatlichen Firma Bauholz im großen Stil gestohlen haben. "Wir akzeptieren das Urteil nicht", sagte der bekannte Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. Der 40-Jährige kündigte Berufung an.