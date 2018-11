Schröder steht auf Liste der "Staatsfeinde" der Ukraine

14.11.2018 Kiew. Der Name von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist auf einer Liste der "Staatsfeinde" der Ukraine aufgetaucht. Eine regierungsnahe Internetseite mit Verbindungen zum Innenministerium in Kiew zählt den SPD-Politiker damit zu den "Antiukrainern". "Wir verurteilen diese Liste in aller Deutlichkeit", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Schröder geriet wohl auf die Liste, nachdem er in einem Interview mit den "Aachener Nachrichten" Verständnis für die russische Annexion 2014 der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim gezeigt.