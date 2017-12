Schokoladendiebstahl in großem Stil

01.12.2017 Karlsruhe. Polizisten haben in einer Wohnung in Karlsruhe mehr als 4000 Tafeln Schokolade entdeckt. Die Beamten kamen dem Diebstahl auf die Spur, nachdem sie zuvor eine fünfköpfige Bande auf dem Weihnachtsmarkt beim Stehlen beobachtet hatten. Sie durchsuchten die Ein-Zimmer-Wohnung eines 36-Jährigen. Dort fanden sie die Schokolade, die vermutlich bei diversen Raubzügen gestohlen worden war. Der Mann kam sofort ins Gefängnis - gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vor.