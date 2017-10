Scheuer: CSU will keine europäische Schuldenunion

26.10.2017 Berlin. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht bei den Jamaika-Sondierungen noch einigen Gesprächsbedarf. "Wir wollen ein stabiles Europa, auch was die Finanzen betrifft. Wir wollen als CSU keine Schuldenunion", sagte Scheuer am Rande der Verhandlungen von CDU, CSU, Grünen und FDP in Berlin. Mit Schuldenunion ist die Vergemeinschaftung von Schulden der EU-Staaten gemeint. Bei der Frage des Umgangs mit der Türkei sei man sich zwar im Ziel einig, aber nicht, was den Weg angehe. Die CSU plädiert für einen offiziellen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei.