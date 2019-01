Scheuer: Bahn stellt Maßnahmenpaket für Verbesserungen vor

17.01.2019 Berlin. Die Deutsche Bahn will mit einem Maßnahmenpaket die Pünktlichkeit ihrer Züge und den Service verbessern. Das sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach einem erneuten Treffen mit der Bahn-Spitze. So sollen auf besonders stark befahrenen Strecken Engpässe, die sich auf das gesamte Netz auswirken, durch ein besseres Management verringert werden. Daneben sollen Züge schneller gewartet und Kunden besser über Verspätungen oder Gleiswechsel informiert werden. Bekannt ist bereits, dass die Deutsche Bahn in diesem Jahr 22 000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen will.