17.03.2018 Wolfsburg. Der FC Schalke 04 hat sein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg mit 1:0 gewonnen. Ein Eigentor von Robin Knoche in der 86. Minute bescherte den Gästen den 14. Saisonsieg. Wolfsburg dagegen gelang auch in der vierten Begegnung mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia in der Fußball-Bundesliga kein Sieg. VfL-Kapitän Paul Verhaegh scheiterte in der 77. Minute mit einem Foulelfmeter an Gästetorhüter Ralf Fährmann.