Schüsse töten zwei Menschen in Las Vegas - 24 Verletzte

02.10.2017 Las Vegas. Schüsse in der US-Touristenmetropole Las Vegas haben zwei Menschen getötet. Mindestens 24 weitere wurden bei dem Angriff auf einem Musikfestival verletzt, wie die Polizei in der Kasino-Stadt mitteilte. 12 Opfer befinden sich demnach in kritischem Zustand. Ein mutmaßlicher Schütze sei tot, berichten CNN und andere Medien. Noch ist die Situation ziemlich unklar. Medienberichten zufolge soll mindestens ein unbekannter Schütze bei einem Konzert um sich geschossen haben. Die Polizei ging im Laufe der Fahndung davon aus, dass keine weiteren Täter beteiligten waren.