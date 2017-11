03.11.2017 Washington. Ein Mann ist am Abend in einer Filiale der Kaffeehauskette Starbucks in Chicago im US-Staat Illinois erschossen worden. Zwei weitere Personen, unter ihnen ein 12-jähriger Junge, seien angeschossen und in Krankenhäuser gebracht worden, berichten US-Medien. Über Täter und Motiv liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab.