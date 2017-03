Saudi-Arabien erhält weitere deutsche Patrouillenboote

14.03.2017 Berlin. Die Bundesregierung hat den Export zweier weiterer Patrouillenboote nach Saudi-Arabien genehmigt. Das berichten der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" übereinstimmend unter Berufung eines Schreibens von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries an den Bundestag. Außerdem erhält das autoritär regierte islamische Königreich Technik für die Radar-Überwachung. Saudi-Arabien steht international wegen Verstößen gegen Bürger- und Menschenrechte immer wieder in der Kritik. Das sunnitische Königshaus in Riad ist aber ein enger Verbündeter des Westens im Anti-Terror-Kampf.