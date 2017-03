Samsung präsentiert neues Top-Modell Galaxy S8

29.03.2017 New York. Smartphone-Marktführer Samsung will heute ein neues Spitzenmodell vorstellen und damit auch aus dem Schatten des Debakels um die brennenden Akkus des Galaxy Note 7 treten. Samsungs nächstes Flaggschiff Galaxy S8 soll bei einem Event in New York präsentiert werden. Medienberichten zufolge soll es einen noch etwas größeren Bildschirm bekommen, zum Teil auch mit Gesten gesteuert werden können und sich per Augen-Scan entsperren lassen. Zudem wird in dem Gerät Samsungs neuer persönlicher Assistent "Bixby" integriert.