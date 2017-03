Saar-CDU will diese Woche Gespräche mit SPD aufnehmen

28.03.2017 Berlin. Im Saarland wollen CDU und SPD nach der Landtagswahl über eine Fortsetzung der großen Koalition sprechen. Die Parteispitzen und Fraktionen ebneten am Abend jeweils einstimmig den Weg für erste Gespräche. Ihre Partei werde in dieser Woche erste informelle Kontakte aufnehmen, sagte CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die SPD nahm das Angebot der CDU an. "Wir wollen dafür sorgen, dass es eine Handlungsfähigkeit der Regierung sehr schnell wieder gibt", sagte SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger.