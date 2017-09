SPD präsentiert Forderungskatalog für Bundesregierung

27.09.2017 Hannover. Die SPD-Innenminister haben in Hannover einen umfangreichen Katalog mit Forderung an die neue Bundesregierung präsentiert. Neben einer gemeinsamen europäischen Grenzschutzpolizei fordern sie eine verstärkte Vernetzung der Sicherheitsbehörden in Bund und Land sowie auf europäischer Ebene. Die nach ihrer Konferenz präsentierte "Hannoversche Erklärung" greift dabei auf Forderungen zurück, die bereits im SPD-Wahlprogramm enthalten waren.