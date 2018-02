SPD-Politiker Annen erwartet baldige Freilassung Yücels

15.02.2018 Berlin/München. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Niels Annen, setzt auf eine baldige Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Nach einem Jahr Gefängnis in der Türkei sei dieser Schritt "überfällig", sagte Annen im rbb-Inforadio. Unmittelbar vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin begrüßte der SPD-Politiker, dass Yildirim diesbezüglich positive Signale ausgesendet hat. Zugleich sprach Annen sich gegen Waffenlieferungen an die Türkei zum jetzigen Zeitpunkt aus.