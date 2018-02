SPD: Koalitionsvertrags-Vorstellung womöglich Dienstag

05.02.2018 Berlin. Die SPD geht einem möglichen internen Szenario zufolge davon aus, dass die Vorsitzenden von Union und SPD am Dienstagmorgen den Koalitionsvertrag vorläufig abzeichnen.Dann sollen sie den Parteigremien und Fraktionen vorgestellt werden. Der Ablaufplan sei mit der Union nicht abgestimmt, hieß es in Berlin. Ein SPD-Sprecher sagte: "Aus organisatorischen Gründen gibt es mehrere Varianten des zeitlichen Ablaufs, die bei Abschluss eines Koalitionsvertrags in Frage kommen." Die interne Planung lag der "Rheinischen Post" vor.