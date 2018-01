SPD-General Klingbeil erwartet Ja zu Koalitionsverhandlungen

20.01.2018 Berlin. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rechnet mit der Zustimmung des Sonderparteitages zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. Am Ende werde es grünes Licht geben, sagte er der "Bild"-Zeitung. Der Norden stehe, man kämpfe jetzt eher um Ostdeutschland und den Süden. Nachbesserungen an den Sondierungsergebnissen erteilte Klingbeil eine Absage. In der Partei gibt es Widerstand gegen eine Neuauflage der großen Koalition. Beim Parteitag am Sonntag wird darüber abgestimmt.