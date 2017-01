SPD-Fraktionsklausur zu innerer Sicherheit

12.01.2017 Berlin. Die Bürger sind nach Flüchtlingskrise und dem Berliner Terroranschlag tief verunsichert - welche Antworten die Politik im Wahljahr darauf geben sollte, darüber berät von heute an in Berlin die SPD-Bundestagsfraktion. Neben der Debatte über die innere Sicherheit will die SPD über Maßnahmen reden, wie soziale Probleme verringert werden können. Dazu zählen der Wohnungsbau und die Steuerpolitik. Generalsekretärin Katarina Barley sagte zuletzt, die soziale Gerechtigkeit sei der "Markenkern der SPD". Die Klausur geht am Freitag zu Ende.