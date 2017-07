SPD-Chef Schulz warnt vor neuer Flüchtlingskrise

23.07.2017 Berlin. SPD-Chef Martin Schulz hat vor einer Wiederholung der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 gewarnt. Mit Blick auf die steigende Zahl von Flüchtlingen, die derzeit über das Mittelmeer nach Europa kommen, nannte er die Situation "hochbrisant". In der "Bild am Sonntag" sagte er: "Wenn wir jetzt nicht handeln, droht sich die Situation zu wiederholen." Schulz forderte, gegen finanzielle Unterstützung seitens der EU-Kommission sollten andere EU-Staaten Italien Flüchtlinge abnehmen. CSU-Chef Horst Seehofer sagte der "Welt am Sonntag": "Die Migrationswelle wird weitergehen".