SPD überholt in Umfrage erneut die Union

19.02.2017 Berlin. Erneut hat die SPD die Union in einer Meinungsumfrage überholt. Im "Sonntagstrend" des Emnid-Instituts für die "Bild am Sonntag" stieg die SPD im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 33 Prozent. Die CDU/CSU verlor einen Punkt und kam auf 32 Prozent. Die Werte von Linken (8 Prozent) und Grünen (7 Prozent) blieben unverändert. Dadurch hätte ein rot-rot-grünes Bündnis derzeit eine knappe Mehrheit. Die FDP kam wie in der Vorwoche auf 6 Prozent, die AfD verlor einen Punkt und fiel auf 9 Prozent - ihren niedrigsten Wert im "Sonntagstrend" seit einem Jahr.