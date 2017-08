SC Freiburg will in Playoffs der Europa League einziehen

03.08.2017 Ljubljana. Der SC Freiburg will heute im Auswärtsspiel bei Sloweniens Pokalsieger NK Domzale den Sprung in die Playoffs der Europa League schaffen. Nach dem 1:0 im Hinspiel würde dem badischen Fußball-Bundesligisten bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen. Das Rückspiel wird in Ljubljana ausgetragen. Sollte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich durchsetzen, käme es am 17. und 24. August zu zwei Playoff-Spielen für die Qualifikation zur Gruppenphase.