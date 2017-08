03.08.2017 Ljubljana. Der SC Freiburg ist nach einer bitteren Auswärtsniederlage in der Europa-League-Qualifikation frühzeitig gescheitert. Die Breisgauer unterlagen am Abend dem slowenischen Außenseiter NK Domzale mit 0:2. Für den Bundesligisten reichte es daher trotz des 1:0-Siegs aus dem Hinspiel in der vergangenen Woche nicht zum Sprung in die Playoffs.