Säurewolke zieht nach Chemieunfall über Oberhausen

16.02.2017 Oberhausen. Es war wohl eine simple Verwechslung - in einem Chemiebetrieb in Oberhausen haben Mitarbeiter heute beim Umladen Salzsäure in einen falschen Tank gepumpt. Der Fehler versetzte die Stadt im Ruhrgebiet stundenlang in Aufruhr: Eine Säurewolke zog über Oberhausen hinweg. Der Verkehr war stark beeinträchtigt. Mindestens acht Menschen erlitten Atemwegsreizungen. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen hat sich die Lage entspannt.