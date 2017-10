Sänger Ed Sheeran muss nach Unfall Konzerte absagen

18.10.2017 London. Ed Sheeran muss nach seinem Fahrradunfall etliche Auftritte absagen. "Ein Besuch bei meinem Arzt hat Brüche in meinem rechten Handgelenk und linken Ellenbogen bestätigt", so der Sänger auf Instagram. Geplante Konzerte in Taipei, Osaka, Seoul, Tokio und Hongkong müsse er daher streichen. Auf seiner Tournee sollte Sheeran demnächst unter anderem auch auf den Philippinen und in Indonesien, Singapur und Malaysia auf der Bühne stehen.