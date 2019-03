Ryanair akzeptiert Schlichtervorschläge für Entschädigung

08.03.2019 Berlin. Ryanair-Passagiere dürften bei Verspätungen leichter an eine Entschädigungszahlung kommen. Die Airline erkennt jetzt grundsätzlich alle Empfehlungen der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr rechtsverbindlich an, wie deren Geschäftsführer Heinz Klewe sagte. Ryanair habe mitgeteilt, dass es "mit sofortiger Wirkung" die Schlichtungsvorschläge anerkenne, also dies nicht mehr je nach Fall entscheide. Eine Ausnahme mache Ryanair für jene Fälle, die derzeit von Gerichten grundsätzlich geklärt würden, das betreffe vor allem die Entschädigungspflicht bei Streiks.