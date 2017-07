Russland weist 755 US-Diplomaten aus

30.07.2017 Moskau. Russland wird angesichts der beabsichtigten neuen US-Sanktionen insgesamt 755 amerikanische Diplomaten des Landes verweisen. Das sagte Kremlchef Wladimir Putin der Agentur Tass zufolge am Abend. Mit den Maßnahmen reagiert Russland auf neue US-Sanktionen, die der Senat am Donnerstag beschlossen hatte. US-Präsident Donald Trump hat zwar noch nicht unterzeichnet, aber die Absicht dazu bekundet. Diese Sanktionen zeigten die aggressive Haltung der USA gegenüber Russland, hieß es in der Mitteilung.