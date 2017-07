Ruhe vor G20-Gipfel - Friedliche Nacht in Hamburg

04.07.2017 Hamburg. Wenige Tage vor dem G20-Gipfel hat Hamburg eine ruhige Nacht erlebt. "Alles friedlich bei uns", sagte ein Sprecher der Polizei. In den Nachtstunden habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, die mit dem Gipfel am 7. und 8. Juli zu tun haben. Bei einem Protest-Camp auf der Elbhalbinsel Entenwerder hatte es am Sonntagabend Tumulte gegeben: Polizei und Aktivisten prallten aufeinander, als die Beamten elf Zelte wegen eines von ihr verhängten Übernachtungsverbots entfernten. Heute werden weitere Protestaktionen erwartet, unter anderem auf St. Pauli.