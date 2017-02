Rudy trifft: 1899 Hoffenheim holt einen Punkt bei Schalke 04

26.02.2017 Gelsenkirchen. 1899 Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga seinen vierten Platz gefestigt. Sebastian Rudy traf beim 1:1 bei Schalke 04 in der 79. Minute für die Kraichgauer zum wichtigen Ausgleich. Schalke war durch Alessandro Schöpf bereits in der fünften Minute in Führung gegangen. Für Hoffenheim war es der erste Punktgewinn gegen S04 seit 2011. Mit 38 Zählern hat das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf dem Playoff-Platz zur Champions League einen Zähler Vorsprung auf Hertha BSC.