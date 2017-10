Rosablühende Torfmoos-Fingerwurz ist Orchidee 2018

14.10.2017 Arnstadt. Die gefährdete Torfmoos-Fingerwurz ist die Orchidee des Jahres 2018. Die meist rosablühende Pflanze kommt nur in intakten Mooren vor. Sie sei in Deutschland so selten zu finden, dass sie eines besonderen Schutzes bedürfe, begründen die Arbeitskreise Heimische Orchideen der Bundesländer ihre Wahl. Hinzu komme, dass Deutschland für diese Orchidee das Hauptverbreitungsgebiet weltweit sei. Die Pflanze ist um Hamburg, aber auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und vereinzelt in Schleswig-Holstein zu finden.