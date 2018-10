Ronaldo weist Vergewaltigungsvorwurf zurück

03.10.2018 Berlin. Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat den Vorwurf der Vergewaltigung zurückgewiesen, den eine Frau aus Las Vegas in einem Bericht des "Spiegel" gegen ihn erhoben hat. Ronaldo schrieb bei Twitter und Facebook, er weise die Anschuldigungen gegen ihn entschieden zurück. Sein reines Gewissen werde es ihm erlauben, die Ergebnisse aller möglichen Untersuchungen in Ruhe abzuwarten. Die 34 Jahre alte Amerikanerin Kathryn Mayorga gibt im "Spiegel" an, sie sei dem Fußballprofi am 12. Juni 2009 in einem Nachtclub in Las Vegas begegnet. In dem Bericht erhebt sie auch den Vergewaltigungsvorwurf.