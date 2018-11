Robert De Niro bestätigt Trennung von seiner Frau

28.11.2018 New York. US-Schauspieler Robert De Niro hat Berichte über die Trennung von seiner Frau Grace Hightower nach mehr als 20 Jahren Ehe bestätigt. "Wir sind in unserer Beziehung in einer Übergangsphase", teilte der 75-Jährige laut US-Medien mit. Der Prozess sei schwierig, aber konstruktiv. De Niro hatte Hightower 1987 in London kennengelernt, wo sie in einem Restaurant arbeitete. Die beiden heirateten 1997 und haben gemeinsam Sohn Elliott und Tochter Helen Grace.