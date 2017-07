Ringo Starr wünscht sich am 77. Geburtstag "Peace and Love"

08.07.2017 Los Angeles. Der Ex-Beatle Ringo Starr hat seinen 77. Geburtstag im Zeichen von "Frieden und Liebe" gefeiert - und erhofft sich weltweite Nachahmung. Hunderte Fans und Kollegen zelebrierten mit dem Musiker gestern in Los Angeles den Ehrentag mit dem lauten Ruf nach mehr "Peace and Love". Es sei großartig, dass diese Aktion weiter wachse, sagte er der "Los Angeles Times". Das Ritual sollte weltweit jeweils um 12 Uhr mittags an verschiedenen Orten begangen werden. Es habe 2008 in Chicago begonnen, nachdem er erklärt hatte, dass er sich mehr Liebe und Frieden wünsche.