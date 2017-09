Riesiger Asteroid "Florence" passiert Erde in Rekordnähe

01.09.2017 Moskau. Der Asteroid "Florence" ist der Erde so nahe gekommen wie kein Brocken dieser Größenordnung in den vergangenen hundert Jahren. Trotz eines Durchmessers von 4,4 Kilometern war der Himmelskörper laut US-Raumfahrtbehörde Nasa kein Grund zur Sorge: Er passierte die Erde am Nachmittag in einer Distanz von sieben Millionen Kilometern, das entspricht etwa der 18-fachen Entfernung zum Mond. "Der stellt überhaupt keine Gefahr dar", sagte Rüdiger Jehn von der europäischen Raumfahrtagentur Esa.