10.02.2018 Dortmund. Für Marco Reus ist die lange Zwangspause vorbei. 259 Tage nach dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt und seinem Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie kehrt der Nationalspieler in den Kader von Borussia Dortmund zurück. Der 28 Jahre alte Angreifer steht in der Startelf des Fußball-Bundesligisten für die Partie an diesem Samstag gegen den Hamburger SV.