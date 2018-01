Rettungsschwimmerin ertrinkt bei Übung nahe Schwäbisch Hall

05.01.2018 Michelbach. Drama bei einer Hochwasserübung: Eine 28 Jahre alte Rettungsschwimmerin ist in der Nähe von Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg im Fluss Kocher ertrunken. Sie war mit vier anderen Mitgliedern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft im Rahmen einer Übung unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Das Boot kenterte an einem Wehr, die Frau wurde von den Wassermassen mitgerissen. Die anderen Insassen konnten sich retten. DLRG, Feuerwehr und Polizei starteten eine große Suche - am späten Abend wurde ihre Leiche mehrere Kilometer stromabwärts an einem Stausee gefunden.