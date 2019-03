Renten steigen um mehr als drei Prozent

20.03.2019 Berlin. Die Rentner in Deutschland erhalten zum 1. Juli spürbar steigende Bezüge. In Westdeutschland steigen die Renten um 3,18 Prozent, im Osten sogar um 3,91 Prozent. Das teilte das Bundesarbeitsministerium mit. Damit fällt die Rentenerhöhung so aus, wie es eine erste offizielle Prognose im Herbst schon vorhergesagt hatte. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte: "Die gesetzliche Rente bleibt die zentrale Säule der Alterssicherung in Deutschland."