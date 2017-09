Renitente Anwohner könnten Bomben-Entschärfung verzögern

01.09.2017 Frankfurt/Main. Renitente und gedankenlose Anwohner könnten nach Einschätzung der Frankfurter Behörden die Entschärfung der riesigen Weltkriegsbombe am Sonntag erheblich verzögern. Darauf deuteten Anrufe beim Bürgertelefon hin, erklärten Vertreter von Feuerwehr, Polizei und Stadt. Sie appellierten an die Bewohner, die Sperrzone um den Fundort der Luftmine spätestens bis 8.00 Uhr zu verlassen. Wer danach noch angetroffen werde und die Zone nicht sofort verlasse, werde möglicherweise in Gewahrsam genommen.