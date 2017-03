Reizgas in Sofias Oper - Publikum in Sicherheit gebracht

19.03.2017 Sofia. Hunderte Menschen sind nach einer Reizgas-Attacke aus dem Opernhaus der bulgarischen Hauptstadt Sofia in Sicherheit gebracht worden. Wenige Minuten nach dem Auftakt der Oper "Fürst Igor" am Abend hätten einige Zuschauer zu husten begonnen. Die Aufführung sei sofort unterbrochen worden. Wie Medien in Sofia heute berichteten, brachte die Feuerwehr 600 Menschen in Sicherheit. Keiner habe gesundheitliche Schäden erlitten. Die Polizei gehe davon aus, dass jemand das Gas im Foyer und hinter den Kulissen gesprüht habe.