Reisende müssen noch an vielen Bahnhöfen Stufen überwinden

20.07.2017 Berlin. An knapp jedem vierten Bahnhof in Deutschland müssen Reisende auf dem Weg zum Zug noch Stufen überwinden. Der Anteil der stufenfreien Bahnhöfe ist in den vergangenen Jahren nur leicht von 76 auf 77 Prozent gestiegen, wie aus einer Rangliste des Bahn-Lobbyvereins Allianz pro Schiene hervorgeht. Spitzenreiter ist Schleswig-Holstein, wo Rollstühlen, Kinderwagen, Fahrrädern und Rollkoffern an 96 Prozent der Bahnhöfe keine Stufen mehr im Weg sind. Im Saarland gilt das nur für 56 Prozent.