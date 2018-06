Regierungsbefragung: Merkel stellt sich erstmals selbst

06.06.2018 Berlin. Es ist ein Novum im Bundestag: Kanzlerin Merkel stellt sich in der regelmäßigen Regierungsbefragung heute erstmals selbst den Fragen der Abgeordneten. Kein Regierungschef zuvor hatte sich in diese Fragerunde begeben. Merkel kommt mit diesem Auftritt einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag von Union und SPD nach. Merkel will zunächst einen kurzen Einführungsvortrag zum Ende der Woche bevorstehenden G7-Gipfel geben. Zu dem Thema können dann Fragen gestellt werden. Danach sind Fragen zu den Themen des Kabinetts vom Vormittag vorgesehen, dann gibt es eine offene Fragerunde.