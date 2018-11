Regierung in Paris: Kein Kurswechsel nach Protesten

26.11.2018 Paris. Die französische Regierung will trotz der andauernden Demonstrationen der "gelben Westen" an ihrem Kurs in der Energiepolitik festhalten. Die Ausschreitungen bei den Protesten am Samstag in Paris bezeichnete Regierungssprecher Benjamin Griveaux als "Kriegsszenen". Man brauche einen neuen Ansatz, aber keinen Kurswechsel - es gehe um eine "globale Antwort", so Griveaux nach der Kabinettssitzung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Man müsse alle an einen Tisch bringen, auch die "Gelbwesten".