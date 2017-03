Rede: Cavusoglu bleibt nur Residenz des türkischen Konsuls

07.03.2017 Istanbul. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat seinen Wahlkampfauftritt in Hamburg in die Residenz des türkischen Generalkonsuls verlegt. Er wird dort gegen 18 Uhr erwartet, wie ein AKP-Sprecher der dpa sagte. Die Polizei bestätigte dies. Der ursprünglich für den Auftritt vorgesehene Saal in Hamburg-Wilhelmsburg war wegen Brandschutzmängeln gesperrt worden. In den vergangenen Tagen waren schon andere Auftritte türkischer Regierungsmitglieder von Kommunen aus Sicherheitsgründen gestoppt worden.