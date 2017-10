Rebensburg startet mit Riesenslalom-Sieg in Olympia-Winter

28.10.2017 Sölden. Viktoria Rebensburg ist mit einem Sieg im Riesenslalom in den Olympia-Winter gestartet. Sie hat sich damit direkt für die Winterspiele im Februar qualifiziert. Deutschlands beste Skifahrerin gewann in Sölden das Auftaktrennen der Weltcup-Saison. Zweite wurde Tessa Worley aus Frankreich. Die beste Riesenslalom-Fahrerin der vergangenen Saison hatte 0,14 Sekunden Rückstand auf Rebensburg. Rang drei ging an Manuela Mölgg aus dem italienischen Team.