Rebensburg mit Startnummer 15 in Olympia-Abschiedsrennen

20.02.2018 Pyeongchang. Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg geht mit Startnummer 15 in das aller Voraussicht nach letzte Olympia-Rennen ihrer Karriere. "Die Startnummer ist kein Thema", sagte Bundestrainer Jürgen Graller nach der Mannschaftsführersitzung. Die Top Zehn der Weltcupstartliste dürfen eine ungerade Startnummer zwischen 1 und 19 auswählen. Sofia Goggia aus Italien geht mit Startnummer fünf in das Rennen, Vonn hat Nummer sieben. Die zweite deutsche Fahrerin, Kira Weidle, wurde auf Position sechs gelost. Eröffnet wird das Rennen am Mittwoch von Cornelia Hütter aus Österreich.